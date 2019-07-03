بالصورة.. مئات الرحلات الجوية تعبر أجواء إيران رغم تحذيرات واشنطن

2019/07/03 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / متابعة… نقلت وكالة “فارس” عن مسؤول إيراني أن نحو 840 رحلة طيران أجنبية تعبر أجواء إيران يوميا، وأشار إلى وجود زيادة في الطلب على عبور الأجواء، وذلك بعد انحسار التوترات في الخليج.وأوضح المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، سياوش أمير مكري، اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية عبر أجواء إيران شهدت انخفاضا […]

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