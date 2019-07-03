2019/07/03 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة في حال تطلبت الضرورة، رغم مساعيها إلى إعادة التهدئة في المنطقة.

وقال نتنياهو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء عقب اجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر في مقر قيادة فرقة غزة بحضور قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد الفرقة: "سياساتنا واضحة، نريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه، ولكن بموازاة ذلك، نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، إذا لزم الأمر، هذه هي تعليماتي للجيش".

ولوح نتنياهو أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة، بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة، في حال فشل جهود التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع وعلى رأسها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ومنذ العام الماضي، يستمر تصعيد حاد على حدود غزة، تخللته عمليات قصف متبادلة، إضافة إلى اشتباكات عنيفة خلال "مسيرات العودة" ومظاهرات أخرى بين المحتجين والقوات الإسرائيلية على حدود القطاع مع أراضي سيطرة إسرائيل، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين.

بغداد اليوم _ بغداد

حذر نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى عبدالصمد السامرائي، اليوم الأربعاء، من "تغيير ديموغرافي" في أراضي محيط مطار بغداد، فيما دعا لمحاسبة هيأة الاستثمار.

وقال السامرائي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت النائب عن كتلة النهج الوطني، علا الناشي، اليوم الأربعاء، جمع تواقيع نيابية لتشريع قانون يلزم الحكومة بعدم زيادة فائدة القروض للجرحى عن 3%.

وذكر المكتب الإعلامي للناشي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن &quo

بغداد اليوم-بغداد

حذر القيادي في تحالف القرار العراقي أثيل النجيفي، الأربعاء، 03 تموز، 2019، من فرض حصار على العراق والعراقيين من قبل المجتمع الدولي، بسبب ربط ايران بسوريا عبر الاراضي العراقية بمشروع للسكك الحديد.

وقال النجيفي، لـ(بغداد اليوم)،

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