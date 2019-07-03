الفتح: عبد المهدي غير قادر على إصدار أمر ديواني تجاه القوات الأمريكية

2019/07/03 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الأربعاء، عن ممارسة ضغوط أمريكية تجاه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإصدار الأمر الديواني لهيكلة الحشد الشعبي، فيما بين أن عبد المهدي غير قادر على إصدار أمر ديواني بحق القوات الأمريكية المتواجدة في البلاد لردع تحركاتها والإشراف عليها.وقال القدو في تصريح لـ/ المعلومة /، […]

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