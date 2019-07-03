تعرف عن تفاصيل نزاع الفضيلية الدامي

2019/07/03 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ شهدت منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد صراع دامٍ بين عشيرتين إحداهما تضم مدير الدفاع المدني كاظم بوهان الذي قتل نجله على إثر ذا الصراع بينما تعرض إبن شقيقه الى اصابة مميتة.وذكر مصدر لكلكامش برس تفاصيل هذا النزاع، إن “منزل بوهان تعرض لهجوم مسلح بحدود الساعة السابعة وتسبب هذا الهجوم بمقتل نجله […]

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