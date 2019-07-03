2019/07/03 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، عن أيادي خارجية تعمل على ضرب الاقتصاد العراقي والإخلال بآمنة من خلال ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس البصرة:أيادي خارجية تحاول ضرب الاقتصاد العراقي من المحافظة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس البصرة:أيادي خارجية تحاول ضرب الاقتصاد العراقي من المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).