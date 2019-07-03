نائب يدعو عبد المهدي لطرح اسماء اكثر مقبولية للتربية قبل المجئ بها إلى البرلمان

2019/07/03 | 17:40

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بغداد:سومر نيوز

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي، الاربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم أسماء أ...

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