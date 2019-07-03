2019/07/03 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..جمعت النائب عن كتلة النهج الوطني عُــلا عــودة الناشي تواقيع برلمانية لغرض تشريع قانون يلزم الحكومة العراقية والمصارف بأن لا تتعدى فائدة قروض جرحى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي عن ٣٪.

وقالت الناشي في تصريح اورده مكتبها الإعلامي، ان “شريحة الجرحى من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي الواسعة والمظلومة تحتاج من البرلمان والحكومة ان يقفا معها لما قدمت من تضحيات جليلة للبلد.

واضافت “اننا ومن منطلق الانصاف لهذه الشريحة المهمة بادرنا الى اقتراح مشروع قانون وجمعنا عدد من تواقيع النواب لأجل دعمه والوقوف مع من وقف ودافع عن العراق ومقدساته”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب تجمع تواقيع برلمانية لتشريع قانون يلزم بعدم زيادة فائدة القروض للجرحى عن ٣ ٪) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب تجمع تواقيع برلمانية لتشريع قانون يلزم بعدم زيادة فائدة القروض للجرحى عن ٣ ٪) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).