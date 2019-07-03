2019/07/03 | 17:44

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(المستقلة)..أعلنت مؤسسة سقيا الإمارات عن تمديد فترة استلام طلبات المشاركة في الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه إلى يوم 1 كانون الاول/سبتمبر 2019 ، والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي.

وتهدف الجائزة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى تشجيع المؤسسات والأفراد لإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتتولّى الإشراف عليها “سقيا الإمارات” تحت مظلة مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.



وتتضمن الجائزة ثلاث فئات رئيسة، وهي: “جائزة المشاريع المبتكرة”، و”جائزة الابتكار في البحث والتطوير”، و “جائزة الابتكارات الفردية”.

وقال رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة “سقيا الإمارات” سعيد محمد الطاير: “تؤكد هذه الجائزة العالمية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقضايا الابتكار والاستدامة، والبحث عن الحلول المستدامة لمشكلة شح المياه في العالم، حيث تكتسب هذه الدورة من الجائزة أهمية خاصة خلال “عام التسامح” الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويعد امتداداً لعام زايد 2018 كونه يحمل القيم التي رسخها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء لكل محتاج في كل العالم ليخفف معاناة الإنسان أينما كان دون النظر إلى عرقه أو جنسه أو لونه أو دينه،.



وتعكس الجائزة جهودنا للمشاركة بشكل فاعل من أجل الإسهام في معالجة شح المياه بواسطة الطاقة الشمسية”.

وتستهدف “جائزة المشاريع المبتكرة” المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وتتضمن فئتي “المشاريع الكبيرة” بإجمالي جوائز تبلغ 300,000 دولار أمريكي، و”المشاريع الصغيرة” بإجمالي جوائز تبلغ 240,000 دولار أمريكي.



وتستهدف “جائزة الابتكار في البحث والتطوير” الأفراد والفرق من المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث المستقلة أو التابعة لمؤسسات حكومية أو شبه حكومية وتتضمن فئتي “المؤسسات الوطنية” و”المؤسسات العالمية” بإجمالي جوائز تبلغ 200,000 دولار لكل منها.



أما “جائزة الابتكارات الفردية”، فتتضمن فئة “جائزة الشباب” وتستهدف الشباب بين 15 و35 عاماً وتبلغ قيمة الجائزة 20,000 دولار، وجائزة “الباحث المتميز” وتبلغ قيمتها 40,000 دولار.



ويمكن الاطلاع على شروط التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة سقيا الإمارات.

يمكن التقديم ع الجائزة والاطلاع على شروط التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة سقيا الإمارات (www.suqia.ae).

المصدر: “ايتوس واير”

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