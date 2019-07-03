2019/07/03 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن مركز الاعلام الرقمي، اليوم الاربعاء، عن وجود مشكلة في منصات ثلاثة مواقع “مهمة” للتواصل الاجتماعي تمنع المستخدم من تحميل الصور والفيديوهات.وذكر الاعلام الرقمي في بيان، تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، عن” وجود مشكلة في منصات (الفيسبوك والانستغرام والواتساب) تمنع المستخدم من تحميل الصور والفيديوهات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشكلة في مواقع مهمة للتواصل الاجتماعي تمنع تحميل الصور والفيديوهات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشكلة في مواقع مهمة للتواصل الاجتماعي تمنع تحميل الصور والفيديوهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).