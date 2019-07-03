2019/07/03 | 17:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- «..
المكونات والديانات الأخرى هي ضد كل ما يجري، وموقفها مُشرّف، ولعل ما قامَ به أبناء خانقين في محافظة ديالى بإعادة تأهيل إحدى الكنائس المُدمّرَة، برغم أنهم ليسوا مسيحيين، خير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بين /75/ كنيسة في بغداد.. /20/ فقط تفتح أبوابها!!) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المكونات والديانات الأخرى هي ضد كل ما يجري، وموقفها مُشرّف، ولعل ما قامَ به أبناء خانقين في محافظة ديالى بإعادة تأهيل إحدى الكنائس المُدمّرَة، برغم أنهم ليسوا مسيحيين، خير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بين /75/ كنيسة في بغداد.. /20/ فقط تفتح أبوابها!!) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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