مجلس الأمن الوطني يبحث جهود تعزيز الأمن والاستقرار

2019/07/03 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مجلس الامن الوطني، الاربعاء، آخر التطورات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار .وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الدورية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، حيث قدم ايجازا عن آخر التطورات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية لتعزيز ...

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