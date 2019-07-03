نائب رئيس البرلمان يؤكد ضرورة التنسيق بين القوات الأمنية والحشد للقضاء على الخلايا النائمة

2019/07/03 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، الأربعاء، ضرورة التنسيق بين القوات الأمنية والحشد الشعبي للقضاء على الخلايا النائمة للعصابات الإرهابية، مشيرا الى أهمية تطوير القدرات اللوجستية والاستخباراتية للأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات.وذكر بيان لمكتب الحداد اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، أن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير الحداد استقبل بمكتبه الرسمي في بغداد ...

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