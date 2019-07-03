2019/07/03 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خطى كبار الموهوبين و تحدي الظروف اصبح الشاب مرتضى الشيخ هادي من محافظة النجف الاشرف احد الاسماء التي تحلق بين شوارع وازقة والمدن القديمة جالسا على مقعده المتحرك ليخط بانامله لوحات فنية تشكيلية تتخطى حدود الحركة،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب نجفي يتحدى الاعاقة بالفن التشكيلي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب نجفي يتحدى الاعاقة بالفن التشكيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).