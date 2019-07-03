اوربا تزدهر ابان عصرها الذهبي! *

2019/07/03 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د رضا العطار

من الواضح ان ما حصل في القرن السادس عشر كان عبارة عن انفجار بركاني حضاري هائل ضخم ومدو حدث في التاريخ الاوربي وليس مجرد عصر نهضة ثقافية وعلمية ناعمة.

ففي هذه الفترة اكتشف العالم الجديد من قبل كرستوف كولومبوس.



لكنه بعد ان اكتشف امريكا عام 1492 بدأ رحلاته التي غيرت وجه التاريخ كلية واصبح العالم كله بعد ذلك في القبضة، معروف الحدود – – كما اصبح بالامكان الابحار حول العالم بعد ان اتم فاسكو اكتشافاته الاسيوية الشرقية ووصل الى مزارع التوابل في الهند عن طريق راس الرجاء الصالح في العام 1497 م

في هذه الفترة غيّر العلم الجديد نظريات الكون والحياة فظهر العالم البولوني الاصل كوبر نيكوس في القرن السادس عشر بنظريته الجديدة عن الكون مؤكدا ان الشمس هي مركز الكون لا الارض، وان الارض تدور حول الشمس وحول نفسها، وان عمق السماوات عمق لا نهائي.



وبهذا التصريح تعرض الى هجوم الكنيسة بعد ان هزّ معتقداتها في هذا الخصوص.

وقام العالم الكيميائي الالماني بومباست باراسيلوس بحرق كتب جالينوس وابن سينا وغيرهما في ميدان مدينته معلنا تفوق التجربة على التقليد.

وظهر الجراح وعالم التشريح الفلمنكي اندرياس فيزيليوس في القرن السادس عشر ووصف الجسم البشري وصفا مخالفا للعلماء القدامى.

كما ظهر الجراح الفرنسي اندرباز باريه الذي يعد ابرز جراحي عصر النهضة.

وظهر اجريكولا الذي وصف المعادن وصفا دقيقا كما شرح وسائل تعدينها.

ثم ظهر العالم الايطالي غاليلو الذي صنع تلسكوبا ضخما رأى فيه سطح القمر الممدودة بالحفر والمطبات.

ثم ظهر تيكو براهي العالم الفلكي الدانماركي الذي كان اول من حدد مواقع النجوم بدقة متناهية.

ثم ظهر في انكلترا ريشارد هاكلويت، استاذ الجغراقيا في اكسفورد الذي وضع عدة كتب في اكتشاف امريكا واكتشاف الامة الانكليزية عان 1589 .

اما البحار الايطالي الشهير امريكو فيسبوشي الذي منح امريكا اسمه.



وصف امريكا وصفا دقيقا في كتاب اصبح مصدرا مهما من مصادر المعرفة الجغرافية للعالم الجديد.





ان ظهور هؤلاء الكوكبة من العلماء في هذا الموعد من التاريخ كان مناسبا جدا في وقت انتشرت كذلك قصص المعجزات وروايات الرحالة عن المخلوقات الاسطورية، وفي وقت ساد فيه الاعتقاد الديني ان الشيطان كان وراء كل عمل بذيء – وان المذنبات والنيازك ما هي الا كرات يقذف بها آلهة السماء الغاضبة.



فانتشرت الشعوذة والتعاويذ وكتابة الادعية الواقية واعمال السحر من قبل الفرق الصوفية ودراويشها.



الى جانب مجموعة من المشعوذين الذين كانوا يخدعون الناس البسطاء بالشفاء من امراضهم عن طريق القدرات الخارقة.





وعلينا ان نعلم ان سيادة عصر العلم والعقل جاء نتيجة للتضحية الكبرى والمقاومة العنيفة التي ابداها رجال الفكر في عصر النهضة ودفعوا ثمنها باهضا جدا، فلم تكن انوار عصر النهضة كلها انوار بهية مرحبا بها – ولم تكن طرقاتها مفروشة بالحرير بل تخلل عصر النهضة دماء اريقت ومجازر نصبت وابرياء قتلت وفرسان فكر وعقيدة سحقت – وكل هؤلاء راحوا ضحية آراءهم وفداء لعصر العقل النير.





فأحرقت الكنيسة في روما الفيلسوف الايطالي برونو عام 1600 عقابا له على افكاره.

واعدم الملك هنري الثامن المفكر الانكليزي توماس مور، صاحب كتاب (المدينة الفاضلة) لانه لم يتخل عن افكاره.

وقتل الرعاع الفرنسيون الفيلسوف بير راموس في بيته بالرصاص، ثم القوا بجثته من نافذة مكتبه الى الشارع.

وسالت دماء المثقفين في كل ناحية من اوربا فداء للعقل والنور الجديد وظل فجر النهضة والاصلاح الديني يبزغ، والنهار يزيح ظلمة الليل ويصنع تاريخ اوربا الحديث رغم كل هذا العبث وكل هذا العذاب الذي لقيه دعاتها ومفكروها.

* الحلقات، حول النهضة الاوربية، كلها مقتبسة من كتاب التكايا والرعايا للكاتب الاجتماعي د.



شاكر النابلسي مع التصرف.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوربا تزدهر ابان عصرها الذهبي! *) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوربا تزدهر ابان عصرها الذهبي! *) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).