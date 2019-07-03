آيفون للصينيين فقط من أبل

2019/07/03 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..تطلق شركة أبل قريبا “آيفون” خاصا للمستهلكين الصينيين، وهي خطوة قال مراقبون إنها تظهر محاولات عملاق التكنولوجيا الأمريكي لوقف انخفاض مبيعاته هناك بعد تصاعد ضغط تكاليف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين .وذكرت شبكة أخبار “تساي جين” الصينية، أن الهاتف الجديد سيزيل خاصية Face ID، وهو نظام التعرف على الوجه لـ “آيفون”، وسيستخدم […]

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