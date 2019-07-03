روسيا تعلن استعدادها للتعاون مع العراق في مجالي الطاقة والتسليح

2019/07/03 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أكد السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، الأربعاء، لرئيس تحالف الفتح هادي العامري أن بلاده مهتمة بالمجال النفطي وتطوير الطاقة في العراق.وقال ماكسيموف، في بيـان صادر عن مكتب العامري تلقت / المعلومة /، نسخة منه، اثناء لقاءه رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، إن “روسيا تسعى للتعاون مع العراق في مجال التصنيع […]

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