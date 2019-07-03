2019/07/03 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إنذاراً لكلية التراث بسبب “مخالفتها” ضوابط تخص اللجان الامتحانية و”عدم مراعاتها” الإجراءات اللازمة لسير الامتحانات العامة، فيما قررت إعفاء عدد من التدريسيين في الكلية.وقالت دائرة التعليم الجامعي الأهلي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي قصي السهيل، صادق على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم توجه انذرا لكلية التراث وتقرر اعفاء بعض التدريسيين فيها وكالة خطوة برس.

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