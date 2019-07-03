2019/07/03 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أفاد مصدر برلماني، اليوم الاربعاء، بترشيح ثلاثة أسماء لشغل منصب حقيبة التربية الشاغرة.وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيتسلم قريباً أسماء كل من وصال العزاوي وتهاني عبد العزيز ووسن عدنان لشغل منصب حقيبة التربية”.

وتشهد وزارة التربية تعقيداً في تسمية وزير لها بسبب الخلافات على راعي الترشيح رئيس المشروع العربي خميس الخنجر الذي تتفق عديد الكتل على رفض مرشحيه لـ”عمقه التأريخي” السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلكامش برس تنشر المرشحين الجدد لوزارة التربية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلكامش برس تنشر المرشحين الجدد لوزارة التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).