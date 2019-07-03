قائد شرطة المثنى يوجة رسالة تحذيرية إلى المواطنين

2019/07/03 | 18:04

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بغداد اليوم- المثنى

وجة قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت اللواء سامي سعود جفات، الاربعاء، رسالة تحذير الى الموطنين عن مخاطر السباحة.

وقال جفات في بيان تلقته "بغداد اليوم": "الى المواطنين في محافظة المثنى نحذركم من ممارسة السباحة في الانهر لما لهذا الأمر من خطورة كبيرة على حياتكم صغارا وكبارا".

واستدرك: "لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد حالات الغرق في نهر الفرات والانهار الأخرى، حيث يلجأ المواطنين إلى السباحة تجنبا للحر الشديد بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وقد كانت حصيلة حوادث الغرق كبيرة ومؤلمة خلال الشهرين الآخرين، راجين من المواطنين الالتزام بالتوجيهات الصادرة من قيادة الشرطة حفاظا على سلامتكم".

بغداد اليوم- بغداد

كشف مركز الاعلام الرقمي، الأربعاء، وجود مشكلة في منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز في بيان مقتضب، ان "منصات (الفيسبوك والانستغرام والواتساب)، تعاني من مشكلة تمنع المستخدم من تحميل الصور والفيديوهات ".

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بغداد اليوم- ديالى

اكدت لجنة البيئة في مجلس ديالى، الاربعاء، أن ملف مكافحة الكلاب السائبة لايزال حبر على ورق في بعقوبة رغم تكرار الحوادث المؤسفة.

وقالت رئيس لجنة البيئة في مجلس ديالى نجاة الطائي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الكلاب السائبة

بغداد اليوم - البصرة

أوضحت قيادة شرطة البصرة، الأربعاء، 03 تموز، 2019، طبيعة حادث احتراق عجلة تابعة لها، بعد تداول فيديو تحدث عن استهداف عجلة تابعة لها بعبوة ناسفة.

وقال مسؤول اعلام قيادة شرطة البصرة العقيد باسم المالكي ل،(بغداد اليوم)، إن &quo

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