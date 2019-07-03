2019/07/03 | 18:09

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التعليم النيابية: مراقبة الامتحانات إرهاب من نوع أخر

الاربعاء

03

تموز

2019 :

06:04 pm

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وصف عضو لجنة التعليم النيابية رياض محمد اجراءات وزارة التربية التي

تتبعها في الامتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي بأنها إرهاب

للطلبة من نوع أخر. وأشار محمد الى انه من الممكن ان تكون الإجراءات بطرق أخرى من دون

إثارة الرعب في صفوف الطلبة ، لافتا الى ان الرعب الذي يسبق دخول

القاعة الامتحانية سبب اغلب رسوبات الطلبة كونهم غير مؤهلين نفسيا

للإجابة”.



واضاف ان “اغلب المخرجات لوزارة التربية من الطلبة لا تصلح

لدخول الجامعات ، والذي انعكس على أرتفاع نسبة رسوب الطلبة في المرحلة

الأولى من الجامعة في اغلب الاختصاصات.

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