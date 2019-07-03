2019/07/03 | 18:09

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الإعلام الرقمي يحدد مشكلة في الفيسبوك والانستغرام والواتساب

كشف مركز الاعلام الرقمي ،اليوم الأربعاء، في بيان مقتضب عن تسجيل

مشكلة في منصات الفيسبوك والانستغرام والواتساب تمنع المستخدم من

تحميل الصور والفيديوهات.

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