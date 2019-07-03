اعلان إسم المحافظ الجديد لكركوك

2019/07/03 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل الإتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على تنصيب طيب جبار كمحافظ لكركوك .وذكرت وسائل الإعلام الكردية نقلا عن مصدر مسؤول من الإتحاد الوطني أن الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني توصلا إلى إتفاق يقضي بتنصيب طيب جبار /الأديب و المهندس المعماري/ كمحافظ لكركوك./إنتهى

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