مكتب حقوق الانسان في البصرة يطالب قيادة العمليات بايضاح حول اوامر باعتقال الصحفيين

2019/07/03 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مكتب حقوق الانسان في البصرة قيادة عمليات البصرة بايضاح حول التصريح المنقول عنها بوجود أوامر باعتقال اي من الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات غير المرخصة.واشار المكتب في بيان إلى الدور الذي يلعبه الإعلام في بناء المجتمعات والدفاع عنها عبر نقل الحقيقة كما أنه يعد من أهم اركان تعزيز وحماية حقوق الإنسان.واضاف المكتب […]

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