“بالصور” نزاع قديم يوقظ “دكة عشائرية” على منزل مدير الدفاع المدني.. روايات مختلفة حول نزاع الفضيلية

2019/07/03 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق تعددت الروايات حول خلفية النزاع العشائري الذي اندلع في منطقة الفضيلية جنوب شرقي بغداد وادى الى احتراق منزل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان ومقتل نجله وابن شقيقه خلال النزاع.مصادر: منزل بوهان تعرض الى “دكة عشائرية” حيث تشير مصادر الى ان منزل بوهان تعرض، الاربعاء، الى هجوم مسلح “دكة عشائرية”، ما […]

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