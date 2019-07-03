2019/07/03 | 18:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب: سيتم رفض اي مرشح يقدمه الخنجر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد النائب عن تحالف الفتح محمد ابو الهيل، اليوم الاربعاء، وجود توجه نيابي لرفض اي مرشح تقدمه كتلة المشر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب: سيتم رفض اي مرشح يقدمه الخنجر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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