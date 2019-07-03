نائب: سيتم رفض اي مرشح يقدمه الخنجر

2019/07/03 | 18:12

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد ابو الهيل، اليوم الاربعاء، وجود توجه نيابي لرفض اي مرشح تقدمه كتلة المشر...

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