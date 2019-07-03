الفتح: عبد المهدي غير قادر على إصدار أمر ديواني يحجم عمل القوات الأمريكية في العراق

2019/07/03 | 18:12

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الأربعاء، عن ممارسة ضغوط أمريكية تجاه رئيس الوزراء عادل عبد المهد...

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