برشلونة يحدد سعر بيع مدافعه أومتيتي

2019/07/03 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لايزال مستقبل مدافع نادي برشلونة الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي معلقا في الهواء، وذلك في ظل رغبة العديد من الأندية بالحصول على خدماته، خلال هذا الصيف.

ووفقاً للملعومات الواردة من صحيفة سبورت الكتلونية فإن برشلونة على إستعداد للاستماع إلى عروض المقدمة من أجل صامويل أومتيتي، ولكن بشرط لا تقل عن 50 مليون يورو.

وقالت الصحيفة في تقريرها أن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي يرغب بالحصول على المدافع الفرنسي، كما ارتبط اللاعب بالإنتقال الى صفوف نادي أرسنال.

يذكر أن صامويل أومتيتي صاحب الـ25 عاماً انضم الى برشلونة في عام 2016 قادماً من ليون، وخاض مع النادي الكتلوني 98 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفاً.

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