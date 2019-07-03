المرور توقف تسجيل مركبات اقليم كردستان ابتداء من الغد

2019/07/03 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت مديرية المرور العامة،الأربعاء، إيقاف تسجيل المركبات التي تحمل لوحات محافظات اقليم كردستان ابتداء من الغد.وذكرت المديرية في بيان تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، انه” حسب المحضر الموقع بين وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة وحكومة اقليم كردستان ،تنسب إيقاف العمل بالفقرة ٢لعالم ٢٠١٦”.وأضافت، ان الفقرة خاصة بتسجيل المركبات التي تحمل لوحات […]

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