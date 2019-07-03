نائب يدعو وزارة التربية للأسراع بانجاز مشروع الأبنية المدرسية المتوقفة

2019/07/03 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..دعى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ،الأربعاء، وزارة التربية للاسراع ببدء مراحل إنجاز مشروع الأبنية المدرسية المتوقفة، متعهداً بتذليل اي عقبات تقف امام الإنجاز .وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت /ميديا نيوز/نسخة منه، ان”الكعبي ترأس الاجتماع الموسع الثاني مع مسؤولي الجهات التنفيذية المعنية بمشروع رقم (١)المتوقف […]

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