2019/07/03 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zv8oj-qoro4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاريع قوانين مهمة تجبر البرلمان على تمديد فصلة الثاني لتمريرها .. تقرير: علاء الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاريع قوانين مهمة تجبر البرلمان على تمديد فصلة الثاني لتمريرها .. تقرير: علاء الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).