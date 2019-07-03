حالات غرق عديدة بسبب الهروب من حرارة الجو في المثنى

2019/07/03 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ شهد نهر الفرات في محافظة المثنى عديد حالات الغرق خلال الشهرين الماضيين بعد لجوء الناس الى السباحة بسبب حرارة الجو الشديدة.ووجه قائد شرطة المثنى سامي سعود في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “تحذير الى الموطنين عن مخاطر السباحة”.وقال جفات: “الى المواطنين في محافظة المثنى نحذركم من ممارسة السباحة في […]

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