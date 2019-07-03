هوى بغداد للاخوين ابو خمرة تقصي ديناصورات التمثيل العراقي .. العرضحالجي الملاك و الفندق لقفطان

2019/07/03 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : متابعة حصدت هوى بغداد المسلسل العراقي من انتاج الاخوين علي ابو خمرة جوائز مهرجان (الهلال الذهبي) الدولي بدورته الاولى الذي اقيم في بغداد الاربعاء الماضي لتكريم افضل الاعمال الدرامية والبرامج التي عرضت خلال شهر رمضان الماضي على الفضائيات العراقية وحملت الدورة اسم الفنان الراحل راسم الجميلي.ست من الجوائز حصدها مسلسل […]

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