التعليم النيابية: إجراءات التربية إرهاب من نوع اخر

2019/07/03 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأربعاء، إجراءات وزارة التربية الخاصة بالامتحانات الوزارية للسادس الإعدادي بأنها إرهاب للطلبة، فيما عد مخرجات التربية غير مؤهلة لدخول الجامعات.وقال عضو اللجنة رياض محمد في تصريح، ان "الوزارة تتبع إجراءات للحد من الغش في امتحانات السادس الإعدادي إرهاب من نوع أخر".

وأضاف، ان "من الممكن ان تكون الإجراءات بطرق أخرى من دون إثارة الرعب في صفوف الطلبة، لافتا الى ان “الرعب الذي يسبق دخول القاعة الامتحانية سبب اغلب رسوبات الطلبة كونهم غير مؤهلين نفسيا للإجابة".

وتابع، ان "اغلب المخرجات التابعة لوزارة التربية من الطلبة لا تصلح لدخول الجامعات”، مبينا ان “الامر انعكس على أرتفاع نسبة رسوب الطلبة في المرحلة الأولى من الجامعة في اغلب الاختصاصات".

ودعا عضو لجنة التعليم الى “إجراءات عاجلة للنهوض بواقع التربية والتعليم في العراق".



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