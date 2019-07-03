محافظ واسط: التخطيط تصادق على خطة بناء المدارس في المحافظة

2019/07/03 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الأربعاء، مصادقة وزارة التخطيط على خطة بناء المدارس في المحافظة.

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