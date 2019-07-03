2019/07/03 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أوردت صحيفة “الراي” الكويتية، أن مواطنا أحيل إلى جهاز أمن الدولة بعد أن تسبب بفوضى كبيرة أمام القنصلية المصرية في منطقة السلام، وهدد بتفجير نفسه بعد منعه من دخول القنصلية.وتلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن شخص أمام القنصلية المصرية هدد بتفجير نفسه، فتوجهت دوريات الأمن ورجال المباحث وتم ضبطه ليتبين أنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجهول يهدد بتفجير نفسه أمام القنصلية المصرية في الكويت وكالة خطوة برس.

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