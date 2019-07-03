عبد المهدي يترأس الجلسة الدورية لمجلس الأمن الوطني

2019/07/03 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مجلس الأمن الوطني، عددا من الملفات الخاصة بالأوضاع الأمنية وعقود التسليح، وأوضاع النازحين.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان، ان الأخير ترأس الجلسة الدورية لمجلس الأمن الوطني، والتي شهدت مناقشة عقود التسليح، ومذكرة التعاون بين العراق وارمينيا في مجال الأمن والدفاع، ومتابعة اوضاع النازحين، والسعي لتوفير المتطلبات الأمنية، وتأمين سبل عودتهم الى مناطقهم، إضافة الى اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

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