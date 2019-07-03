2019/07/03 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيقام بتاريخ 18 يوليو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مغنية الراب الأمريكية "نيكي ميناج" تحيي حفلاً غنائياً كبيراً في السعودية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مغنية الراب الأمريكية "نيكي ميناج" تحيي حفلاً غنائياً كبيراً في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).