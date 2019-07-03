تعرف على أسباب رفض إدراج بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي؟

2019/07/03 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد مجلس محافظة بابل، الأربعاء، قدرة الوفد العراقي على إقناع اليونسكو بإدراج اثار بابل على لائحة التراث العالمي، مبينا ان قصر صدام والأنبوب النفطي ابرز الاعتراضات الدولية على الإضافة.وقالت عضو المجلس احلام الراشد لـ/المعلومة/ ان “وفد اليونسكو الدولي قدم اعتراضا على إدراج اثار بابل على لائحة التراث العالمي في الأعوام السابقة لوجود مخالفات […]

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