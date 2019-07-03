المرجع الحكيم: الحشد الشعبي أوقف اكتساح داعش للمنطقة والعراق ينعم بالأمن بفضله

2019/07/03 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اعتبر المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، الأربعاء، أن العراق ينعم بالأمن والامان بفضل مجاهدي الحشد الشعبي والتضحيات التي قدموها، لافتا إلى أن ما قام به أبناء الحشد الشعبي محط فخر واعتزاز لجميع العراقيين والأمة.ونقل موقع الحشد قول الحكيم ، اطلعت عليه / المعلومة /،إن “ما قام به أبناء الحشد الشعبي محط […]

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