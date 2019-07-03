وزير التخطيط من الانبار : نعمل على توحيد جهود الحكومتين المركزية والمحلية والدولية لإعادة استقرار واعمار المحافظة

2019/07/03 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي،العمل على توحيد جهود الحكومتين المركزية والمحلية والجهود الدولية لإعادة استقرار واعمار محافظة الانبار.وعقد الوزير عقب وصوله لمبنى المحافظة اجتماعاً موسعاً مع محافظ الانبار علي فرحان وأعضاء مجلس المحافظة وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، بحضور نهلة حمد الراوي النائب عن محافظة الانبار، ومارتا رويدس نائب الممثل الخاص للأمين […]

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