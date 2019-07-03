اليابان في حالة الطوارئ... اوامر بالإحتماء في مناطق آمنة

2019/07/03 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أمرت اليابان أكثر من مليون شخص على جزيرة كيوشو في أقصى جنوب البلاد بالاحتماء في مراكز إجلاء ومناطق آمنة أخرى، اليوم الأربعاء، إذ

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