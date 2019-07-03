خلل تقني يصيب عمالقة التواصل واتساب فيسبوك وإنستغرام

2019/07/03 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توقف موقع فيسبوك وتطبيق واتس آب عن العمل، حسب ما تداول مستخدمون.

ويبدو أن العطل أثر على بعض الخصائص في فيسبوك ولم يؤثر على

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