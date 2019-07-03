احتراق سيارة شرطة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البصرة !

2019/07/03 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة البصرة، اليوم الاربعاء، باحتراق عجلة تابعة الى شرطة المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المدينة.وقال المصدر، في تصريح تابعته /ميديا نيوز/، إن خزان وقود عجلة تابعة لقيادة شرطة البصرة احترق اليوم، اثناء مرور العجلة قرب سكة الحديد بين قضائي الزبير وسفوان في محافظة البصرة، ما ادى […]

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