مجلس الأمن الوطني يبحث مع عبد المهدي ملفات النازحين وعقود التسليح

2019/07/03 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز..بحث مجلس الأمن الوطني، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، الأربعاء، ملف النازحين وعقود التسليح.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت /ميديا نيوز / نسخة منه،ان”عبدالمهدي، قدم ايجازا عن آخر التطورات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار.واضاف، ان”المجلس ناقش عددا من المواضيع المعدّة لجدول […]

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