مشكلة تضرب منصات الفيسبوك والانستغرام والواتساب

2019/07/03 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الإعلام الرقمي، الأربعاء، عن وجود مشكلة في منصات الفيسبوك والانستغرام والواتساب.وذكر المركز في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، ان "منصات الفيسبوك والانستغرام والواتساب تعرضت لمشكلة تمنع المستخدم من تحميل الصور والفيديوهات".وتتعرض مواقع التواصل الاجتماعي بين فترة وأخرى إلى مشاكل تتسبب في توقفها عن الخدمة.

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