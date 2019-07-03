من بين /75/ كنيسة في بغداد.. /20/ فقط تفتح أبوابها

2019/07/03 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «..المكونات والديانات الأخرى هي ضد كل ما يجري، وموقفها مُشرّف، ولعل ما قامَ به أبناء خانقين في محافظة ديالى بإعادة تأهيل إحدى الكنائس المُدمّرَة، برغم أنهم ليسوا مسيحيين، خير […]

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