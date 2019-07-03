2019/07/03 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعا مرصد الحريات الصحفية القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاربعاء، تبيان موقفه من تصريحات قائد عمليات البصرة، الذي توعد خلالها، بإعتقال الصحفيين وتوقيفهم في حال امنوا تغطية اخبارية للاحتجاجات الشعبية على سوء الخدمات في محافظة البصرة المطلة على الخليج.وقال المرصد في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تُعد هذه التصريحات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عمليات البصرة: سنعتقل أي اعلامي يغطي التظاهرات إن شاء الله وكالة خطوة برس.

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