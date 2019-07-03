2019/07/03 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الأربعاء، مصادقة وزارة التخطيط على خطة بناء المدارس في المحافظة.

وقال المحافظ في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط: التخطيط تصادق على خطة بناء المدارس بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط: التخطيط تصادق على خطة بناء المدارس بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).