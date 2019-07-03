روبوت كريم يساعد العراقيين في حجز مشاويرهم عبر واتساب

2019/07/03 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تختبر كريم ميزة الحجز عبر تطبيق "واتساب" باستخدام روبوت يتحدث إلى العملاء تجربة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية جديدة على العراق، في حين تبلغ نسبة انتشار تطبيق "واتساب" إلى 80% تُقدَّر أعداد العملاء في السوق المستهدفة من مستخدمي تطبيق "واتساب" في المدن الرئيسية بنحو 4 ملايين عميل يتطلب على عملاء شركة كريم اضافة […]

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