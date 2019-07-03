تشكيل لجنة امنية مختصة لدراسة ملف الطرق المغلقة في الاحياء الغربية لمدينة بعقوبة

2019/07/03 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت قيادة شرطة ديالى لجنة مختصة لدراسة ملف الطرق المغلقة في الاحياء الغربية لمدينة بعقوبة مركز المحافظة .وقال مصدرامني في شرطة ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء اليوم ان قائد شرطة ديالى أوعز بتشكيل لجنة لدراسة ملف الاحياء الغربية المغلقة لمدينة بعقوبة والذي يزيد عدد سكانها عن / 60 / الف نسمة والتي تعاني من الطرق […]

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